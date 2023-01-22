Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde korkutan kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Girne – Lefkoşa Anayolu üzerinde korkutan kaza

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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İbrahim Hamolat

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 18.45 sıralarında, Girne – Lefkoşa Anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine doğru seyreden İbrahim Hamolat (E-22) yönetimindeki MJ 051 plakalı araç ile yine aynı istikamete doğru seyreden Erçin Aykılıç (E-39) yönetimindeki HP 385 plakalı araçların çarpması sonucu meydana gelen kazada dört kişi yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan HP 385 plakalı araç sürücüsü Erçin Aykılıç, aynı araçta yolcu olarak bulunan Nejla Aykılıç (K-37) ve Kuzey Aykılıç (E-9) ile MJ 051 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ece Dokur (K-29)’un tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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Tags:İbrahim HamolatkazakıbrısKKTC
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