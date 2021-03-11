Girne – Lefkoşa Anayolu ağır yüklü kamyonlara açıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı uzun süredir yüklü kamyonlara kapalı olan Lefkoşa-Girne anayolunu bugünden itibaren açma kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, Karayolları Dairesi Müdürü ‘yetki’ kullanarak 5 ton ve üzerindeki araçlara bugün itibarıyla geçiş izni verdiğini duyurdu.

Lefkoşa-Girne anayolunda geçmişte Ciklos’ta fren patlaması sonucu kent içerisine dalan yüklü araçların neden olduğu facialar yaşanmıştı.

Umarım ‘kamu yararı’ gerekçesiyle alınan bu kararın gerçekten kamusal bir yararı vardır ve yine umarım ki yeni facialar yaşanmaz.