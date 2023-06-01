Girne Kordonboyu stantları açılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Haziran 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Girne Kordonboyu stantları açılıyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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girne kordonboyu stand

Girne Belediyesi’nin, el sanatlarını tanıtarak Kıbrıs kültürünü yaşatmak için her yıl Kordonboyu’na kurduğu stantlar yarın akşam açılıyor.

Verilen bilgiye göre, stantlarda Koza, Lefkara, Lapta el işleri; hediyelik eşyalar, seramik ve takılar satışa sunulacak.


Kordonboyu’na kurulan, haftanın her günü 18.00 – 00.00 saatleri arasında açık olacak stantlar Eylül ayının ikici haftasına kadar burada kalacak.

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Tags:Girnekordonboyustand
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