FutbolSpor

Girne Halk Evi Süper Lig’de

31 Temmuz 2020
Girne Halk Evi, Süper Lig, Birinci Lig, play-off

Girne Halk Evi Süper Lig’e yükseldi.

Süper Lig’e yükselecek 3. takımı belirleyen Birinci Lig play-off 3. maçı dün oynandı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Girne Halk Evi ile Esentepe karşı karşıya geldi.

Mesarya ve Dumlupınar’dan sonra Süper Lig’e yükselecek 3. takımı bu maçın sonucu belirledi.

Girne Halk Evi, Süper Lig, Birinci Lig, play-off

Çok sayıda futbolseverin izlediği karşılaşma müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Zaman zaman yaşanan gerginlikler emniyet güçleri tarafından yatıştırıldı.

Rakibinden 3 puan önde olmanın avantajını taşıyan Girne sahaya daha rahat çıktı. Esentepe’nin Süper Lig’e yükselebilmesi için mutlak galibiyet alması şarttı.

Maç boyunca iki takım da rakip kalede gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erince 1 puan alan Girne Halk Evi Süper Lig’e yükselmiş oldu.

Fotoğraflar: Gürsel Karagözlü


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