Girne, Güzelyurt ve İskele’de sıkı denetim

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 02.04.2022-03.04.2022 tarihleri 22:00-02:00 saatleri arasında, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 52 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

​Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise; 720 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 130 araç sürücüsü hakkında ise ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 15 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bet ofisler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

​Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise; 580 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 550 araç sürücüsü hakkında ise ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 6 araç ise trafikten men edilmiştir.

​Operasyon kapsamında ayrıca kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada yaklaşık bir gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuş ve olayla ilgili iki kişi tutuklanmıştır.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve eğlence mekanları kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

​Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise; 280 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 79 araç sürücüsü hakkında ise ileri işleme gidilmiştir.