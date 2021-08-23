Girne Belediyesi’nden “Genç Yazarlar Teşvik Ödülü”

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin (KTYB) her yıl Ali Nesim’in anısına düzenlediği “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” töreninde Girne Belediyesi tarafından ilk kez “Genç Yazarlar Teşvik Ödülü” verildi.

Girne Belediyesi’nin “Genç Yazarlar Teşvik Ödülleri”nde, Demet Mannaş Kervan “Polisiye Roman Teşvik Ödülü”ne ve Kemal Caymaz ise “Fantastik Roman Teşvik Ödülü”ne layık görüldü.

Belediye’den yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin Başkanlığını üstlenmiş ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren verilen “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” kapsamında düzenlenen ödül töreninin geçen yıl pandemi nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı.

2020 ve 2021 yılları ödül töreninde aynı anda iki kişiye ödül verildiği belirtilen açıklamada, Girne Belediyesi tarafından ödüle layık görülen Demet Mannaş Kervan ile Kemal Caymaz’a plaket ve maddi ödüllerinin Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından takdim edildiği kaydedildi.