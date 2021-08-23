Cumhurbaşkanı Tatar: Gelecek adına umut verici

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ender Yeşilyurt başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yönetimini ve çeşitli yaş gruplarından sporcuları kabul ederek görüştü.

Kabulde yaptığı konuşmada, 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yer alan ve Türkiye Şampiyonası’na katılan Kıbrıslı Türk sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk sporcuların bu büyük organizasyonda yer alarak KKTC’nin ismini dünyaya duyurduklarını belirterek bundan gurur duyduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk yüzücülerin, 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yer almasının gelecek anlamında umut verici olduğunu söyledi.

Yüzme sporunun disiplin ve sıkı çalışmayı gerektiren önemli bir spor olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, gerek Spor Dairesi gerekse üniversitelerimizin bünyesinde hizmet veren uluslararası standartlarda yüzme havuzlarının varlığının, her mevsimde sporcuların idman yapabilmesi adına önemli altyapı yatırımları olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni olimpik yüzme havuzlarının da ülke sporuna kısa zaman içerisinde kazandırılacağını belirtti.

Yetenekli, karakterli yüzücülerin, uluslararası organizasyonlarda daha fazla yer alarak KKTC’yi başarıyla temsil etmelerini temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin tüm altyapısı ve imkanlarıyla gençlere önem vermeye devam edeceğine dikkat çekti.

Haksız izolasyonlara rağmen KKTC’li sporcuların uluslararası önemli müsabakalarda yer almasının devletimizin elini güçlendirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetiminin yaptığı haksızlıklara ve tüm siyasi baskılara rağmen Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası organizasyonlarda yer almasının; insanlığa da verilmiş güzel bir ders olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerimizin böylesi organizasyonlarda yer almasının en doğal insan hakkı olduğunu söyleyerek “Vardık, var olacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yönetimine ve sporculara başarılar diledi.

Ender Yeşilyurt da gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.