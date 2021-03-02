Girne Belediyesi Yukarı Girne Mahallesi’nde çevre düzenlemesi yaptı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Girne Belediyesi, program dahilinde Yukarı Girne Mahallesi’ndeki Şair Nedim Sokak, Meşeli Sokak ve Kamil Paşa Sokak’ta parke döşemesi, dış cephe tamiratı ve boya işleri çalışmaları gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, çalışma yapılan bölgenin koruma bölgesi olduğu ve bu bağlamda dokuya uygun olarak bin 800 metrekare parke yapıldığı, aynı zamanda Girne Belediyesi Bayındırlık Bölümü tarafından bölgede bulunan evlerin dış cephe tamiratı ve boya işleri yapılmaya başlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, söz konusu bölgede düzenlenmiş tüm alanı kapsayan peyzaj çalışması başlatılacağı da kaydedildi.