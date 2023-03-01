Girne Belediyesi öncülüğünde Genişletilmiş Turizm Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Girne Dome Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Girne Belediye Meclis Üyeleri’nin yanı sıra turizm ve restoran işletmecileri ile akademisyenler katılım gösterdi.

Girne şehrine tüm paydaşlar ile birlikte nasıl katkı koyulabileceğinin masaya yatırıldığı toplantı, karşılıklı fikir alışverişleri ve ortaya koyulan yol haritaları ile oldukça verimli olarak nitelendirilen toplantı esnasında, katılımcılar söz alarak fikirlerini ortaya koydu.

Açılış konuşmaları ve Türkiye’de yaşanan ve etkileri ülkemizi de saran deprem felaketi adına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Girne Belediye Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Mete Ünal Girgen’in Moderatörlüğü üstlendiği toplantıda, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Başkanı Orhan Tolun ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dener Öymen ve GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel de birer konuşma gerçekleştirdi.

MURAT ŞENKUL: “GİRNE’Yİ MARKA OLARAK SUNULABİLİR VAZİYETE GETİRECEĞİZ.”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’yi bir marka olarak sunulabilir vaziyete getirmenin Girne Belediyesinin asli görevleri arasında bulunduğunu belirtti. Bu anlamda hem Girne’nin daha fazla tanıtılması, hem de küçük çaplı işletmelerin Girne Belediyesi nezdinde yurt dışında temsilciliğinin sağlanması adına çalışmalara yoğunluk verileceğini vurgulayan Şenkul, bu bağlamda Girne Belediyesi’nin bir aracı kurum olarak görev üstleneceğini kaydetti.

İlk adımın deprem nedeni ile Nisan ayına ertelenen EMMIT 2023’te atılacağını dile getiren Şenkul, toplantıdan çıkan sonuçlar ile birlikte fuara daha hazır bir şekilde katılım sağlayabileceklerinin altını çizdi.