Girne Belediyesi, öğrencilere ücretsiz kurs ve etkinlik düzenliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ocak 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Girne Belediyesi, öğrencilere ücretsiz kurs ve etkinlik düzenliyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Sosyal Yaşam Merkezi, Şubat tatili süresince öğrencilere ücretsiz kurs ve etkinlik düzenleyecek.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’ne bağlı Sosyal Yaşam Merkezi, Şubat tatili süresince öğrencilere ücretsiz kurs ve etkinlik düzenleyecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 6 – 11 yaş gruplarına yönelik kurslar, 3 – 4 ve 10 – 11 Şubat tarihlerinde yapılacak. Ücretsiz verilecek kurs ve etkinlikler 20 kişi ile sınırlı olacak. Katılım için son başvuru tarihi 31 Ocak…


Ziya Rızkı Caddesi Eski Girne Belediye Binası’nda yer alacak etkinliklere çocuklarını kaydettirmek isteyen vatandaşların 0392 815 15 08 ve 0539 112 63 63 numaralarını aramaları gerekiyor.

Kurs ve etkinlik konuları şöyle:

“Takı tasarım atölyesi, seramik atölyesi, linol baskı atölyesi, kitap ayracı boyama atölyesi, mandala atölyesi, kumbara boyama atölyesi, saksını boya çiçeğini ek atölye çalışması, resim ve el işi etkinliği, masal ve drama atölyesi.”

Kurs ve etkinlikler, 11 Şubat’ta çocuk partisi ile son bulacak.

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Tags:etkinlikGirne Belediyesikursşubat tatili
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