Kıbrıs

Girne Belediye Başkanı Güngördü, Zeytin Festivali için gelen heyetleri kabul etti

8 Ekim 2019

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 18’nci Zeytin Festivali kapsamında kente gelen misafirleri Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ağırladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü galeride Türkiye, İran, Romanya, Endonezya, Kosova ve Ürdün’den gelen konuklarla görüşerek, festival ve kent hakkında bilgi verdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güngördü, festivalin uluslararası boyutunun arttığını belirterek, bölge okullarının da bu yıl korteje büyük bir katılım gösterdiğini söyledi.

Güngördü, festivale katılan ve katkı koyanlara teşekkür etti.

Güngördü, misafirlere, festival anısına hazırlanan anı plaketi ve hediye paketlerini takdim etti.

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