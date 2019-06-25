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Girne Amerikan Üniversitesi’nde 4 yeni bölüm açıldı

25 Haziran 2019

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2019-2020 akademik yılında bünyesine 4 yeni bölüm daha ekledi.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, İşletme Fakültesi bünyesinde Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (İngilizce); Meslek Yüksekokulu bünyesinde Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme; Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümleri açıldı.

GAÜ 35’inci yılında erken başvuru yapan aday öğrencilere ek yüzde 20 burs avantajı sunuyor.

Öğrenci adaylarının yeni bölümler, mevcut akademik programlar ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylı bilgiye aday.gau.edu.tr  web adresi, 0850 650 2000 ve (0392) 650 20 00 numaralı telefondan ulaşabilecek.

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