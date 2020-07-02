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Girne-Alsancak anayolunda bugün yol yapım çalışmalarına başlanıyor

2 Temmuz 2020
Girne Alsancak yol yapım çalışması


Girne-Alsancak anayolunda bugün yol yapım çalışmalarına başlanıyor.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne-Alsancak Anayolu 1. Etap bölünmüş yol yapım ihalesinde, Girne-Alsancak anayolunun Hasan Uzun Petrol ile Starling market arasındaki yol kesiminde bu sabah saat 8.00’den itibaren yol yapım çalışmalarına başlandı.

Açıklamada, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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