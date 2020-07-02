Girne-Alsancak anayolunda bugün yol yapım çalışmalarına başlanıyor.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne-Alsancak Anayolu 1. Etap bölünmüş yol yapım ihalesinde, Girne-Alsancak anayolunun Hasan Uzun Petrol ile Starling market arasındaki yol kesiminde bu sabah saat 8.00’den itibaren yol yapım çalışmalarına başlandı.

Açıklamada, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.