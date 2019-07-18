“Girişim KOP değil TFF’den”

Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Politis Gazetesi’nin dün gündeme taşıdığı KTFF’nin KOP’a üyeliğinin yeniden gündeme geldiği iddialarına yönelik KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu Havadis’e konuştu

SERTOĞLU İÇERİĞİ DOĞRULADI ANCAK:

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Politis haberinde yer alan Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinin, Rum takımlarla veya UEFA onayıyla farklı ülkelerin takımlarıyla dostluk maçları yapmak hedeflerinin doğru olduğunu ancak bunun için girişimlerin KOP üzerinden yapılmayacağını, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden yapıldığını açıkladı

Ahmet ÖZSOY

Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Politis Gazetesi dün Kıbrıs Türk futbol kulüpleri ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yönelik iddialar içeren bir haber yayınladı.

Gazete haberinde Kıbrıs Türk futbol kulüplerinin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) son günlerde baskı yaptığı ve Kıbrıs Futbol (Rum) Federasyonu’na (KOP) yeniden üyeliğin gündeme geldiğini yazdı.

KTFF ve KOP arasında Zürih’teki FIFA merkezinde 6 yıl önce imzalanan protokolün şu günlerde yeniden gündeme geldiği iddia edilen Politis haberinde, Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinin ilk etaptaki hedefinin, Rum takımlarla veya UEFA onayıyla farklı ülkelerin takımlarıyla dostluk maçları yapmak olduğu yazıldı.

SERTOĞLU DOĞRUSUNU AÇIKLADI

Konu hakkında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun görüşlerini sorduk ve Sertoğlu yaptığı açıklamada içeriğin doğru olduğunu ancak girişimin KOP üzerinden olmadığını açıkladı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu gazetemize yaptığı özel açıklamada şöyle konuştu:

“Girişimler Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte UEFA ve FIFA’ya yapılmaktadır, KOP ile ilgili değildir.

Haber içeriğinde yazılan hedeflerimiz doğrudur ve bu doğrultuda Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden bazı görüşmeler yapılmaktadır. Bunun sonucunun ne olacağını hep birlikte göreceğiz.”

“İNSANLARIN SPOR YAPMASI ENGELLENEMEZ”

KTFF Başkanı Sertoğlu Havadis’e yaptığı açıklamada sadece Kıbrıs Türk gencinin değil hiçbir insanın Dünyada spor yapmasının engellenememesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sertoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde insanların spor yapmasını engelleyici karar olamaz.

Biz sadece ülkemizde dostluk maçları oynamak istiyoruz. Ülkemiz takımlarının da Dünyanın çeşitli ülkelerinden takımlarla ülkemizde ve farklı ülkelerde dostluk maçları oynamasıdır ilk hedefimiz.

Bunu da herhangi birilerinin engelleme yapma girişimi olamaz” diyerek sözlerini tamamladı.

“KTFF’NİN KOP ÜYELİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE”

Politis Gazetesi’nin dün yayınladığı haberde şu ifadelere yer verildi:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF), Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu’na (KOP) üyeliği konusunun, Zürih Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden 6 yıl geçtikten sonra, şu günlerde yeniden gündeme geldiği bildirildi.

Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinin son günlerde federasyona konuyla ilgili baskı yaptıklarını; ancak henüz taraflar arasında resmi herhangi bir görüşme yapılmadığını ve KOP’a yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadığını yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere göre Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinin ilk etaptaki hedefinin, Rum takımlarla veya UEFA onayıyla farklı ülkelerin takımlarıyla dostluk maçları yapmak olduğunu ve bu perspektifin, Kıbrıslı Türk futbol kulüplerine gelir sağlayacağını kaydetti.

Kıbrıslı Türk futbol kulüpleri tarafından her ne kadar resmi bir girişim yapılmadıysa da, yetkililerin “ağız yokladığını” belirten gazete, Kıbrıs Türk futboluna uygulanan ambargonun kaldırılması ve KTFF ile Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinin KOP’a üye olabilmesi için KTFF ile KOP arasında 2013 yılında imzalanan anlaşma taslağının hala geçerli olduğunu anımsattı.

RUM FUTBOLCULAR KUZEYDE OYNAMAYI TERCİH ETMİYOR

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum futbolcuların ekonomik sebeplerden ötürü Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinde oynamayı tercih etmediğini yazdı.

Son 2 sezondur Kıbrıslı Türk futbol kulüplerinde oynayan hiç Rum futbolcu bulunmadığına dikkat çeken gazete, 2012-2017 yılları arasında her yıl ortalama 4 Rum futbolcunun KKTC’ye geldiğini; ancak Türk Lirası’nın değer kaybetmesi nedeniyle, bu durumun artık söz konusu olmadığını kaydetti.