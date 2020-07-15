Kıbrıs

GİGEM Gençlik Atölyeleri “üretim” temasıyla başladı

15 Temmuz 2020
GİGEM

Girne Belediyesi ve GİGEM (Girne Gençlik Gelişim Merkezi) iş birliğinde düzenlenen gençlik atölyeleri “Mesafeni Koru, Yaşama Katıl” sloganıyla ve “üretim” temasıyla başladı.

GİGEM ve Girne Belediyesi ile gerçekleştirilen Gençlik Atölyeleri’nin birinci gününde Girne Belediyesi ziyaret edildi.

GİGEM Girne

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Belediye binasının eko-çevre dostu tasarımı ve yapım aşamaları hakkında bilgilendirilen gençler, sonrasında belediyenin tüm bölümlerini gezerek Belediyenin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Etkinliklerin ikinci gününde, “Mutlu Mahkûm” adlı atölye çalışması ve “Yaşayan Tablo” isimli drama atölyesi çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar sırasında gençler, iletişim kurma, kendini ifade etme ve kolektif çalışmalar konusunda kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinlikler yarın, “Batu Özsusuzlu ile Nasıl Youtuber Olunur” söyleşisiyle devam edecek.

 


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