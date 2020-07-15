Bilişim Suçları Yasası geçer geçmez KTOEÖS’e gözdağı!

Öğretmenlik sınavları 11 Ağustos 2020 seçim yasakları öncesi yapılmayacağından dolayı geçici öğretmenlik alımlarında torpil mekanizmasının gündeme geleceği aşikardır.

Bu durumu protesto etmek ve bu sınavların yapılması gerektiğini ortaya koymak için sendikamızın sürdürdüğü eylemleri bilişim yasası geçer geçmez polis tarafından baskı altına alınmaya, gözdağı verilmeye çalışılmıştır.

Bu konuyla ilgili 16 Temmuz 2020, Perşembe günü (Yarın) saat 11:00’de sendika merkez binamızda sendika avukatımız Sn. Öncel Polili ile birlikte gerçekleştireceğimiz basın toplantısını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Selma EYLEM

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)