Gıdada hijyen ve denetimi konusunda belediye personeline eğitim düzenlendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Gıdada hijyen ve denetimi konusunda belediye personeline eğitim düzenlendi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Belediye personeline yönelik gıdada hijyen ve denetim alanında eğitim düzenlendi.

“Gıda Güvenliği ve Gıda İşletmesi Denetimi Eğitimi” dün Gönyeli-Alayköy Belediyesi (GAB) ve Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi iş birliğinde düzenlendi.


 GAB’dan verilen bilgiye göre, tüm belediyelere açık olan organizasyonda, eğitimi YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Gıda Hijyeni ve Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyza Hatice Ulusoy verdi. Eğitime 14 belediyeden personel katıldı.

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Tags:Gıda Güvenliği ve Gıda İşletmesi Denetimi Eğitimi
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