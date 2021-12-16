DünyaSağlık

Geniş kapsamlı çalışma: Uzun Covid-19 hastalarının çoğu bir yılın ardından iyileşmedi

16 Aralık 2021
omicron incelem





Omicron varyantı, tüm dünyada endişeye neden olurken, İngiltere’de yapıılan geniş kapsamlı bir çalışma, çok sayıda uzun Covid hastasının, hastaneden taburcu edilmelerinden bir yıl geçmesine rağmen iyileşemediğini ortaya koydu. Uzmanlar, durumun Covid-19’un uzun vadeli etkilerinin ciddiyetini gösterdiğini vurguladı. Özellikle durumunda düzelme görülmeyen semptomlar arasında beyin sisi, yorgunluk, organlarda işlevsel bozukluk ve kalp hastalıklarının yer aldığına dikkat çekildi.



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16 Aralık 2021


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