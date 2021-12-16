Geniş kapsamlı çalışma: Uzun Covid-19 hastalarının çoğu bir yılın ardından iyileşmedi

Omicron varyant\u0131, t\u00fcm d\u00fcnyada endi\u015feye neden olurken, \u0130ngiltere'de yap\u0131\u0131lan geni\u015f kapsaml\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma, \u00e7ok say\u0131da uzun Covid hastas\u0131n\u0131n, hastaneden taburcu edilmelerinden bir y\u0131l ge\u00e7mesine ra\u011fmen iyile\u015femedi\u011fini ortaya koydu. Uzmanlar, durumun Covid-19'un uzun vadeli etkilerinin ciddiyetini g\u00f6sterdi\u011fini vurgulad\u0131. \u00d6zellikle durumunda d\u00fczelme g\u00f6r\u00fclmeyen semptomlar aras\u0131nda beyin sisi, yorgunluk, organlarda i\u015flevsel bozukluk ve kalp hastal\u0131klar\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekildi.\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de yap\u0131lan yeni bir \u00e7al\u0131\u015fma, Covid-19 nedeniyle hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131ktan sonra devam eden semptomlar\u0131 olan hastalar\u0131n \u00e7o\u011funun, bir y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan tamamen iyile\u015fmedi\u011fini g\u00f6sterdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nPandemi d\u00fcnya genelinde yay\u0131ld\u0131k\u00e7a, giderek artan say\u0131da ara\u015ft\u0131rma Covid'in yaln\u0131zca k\u0131sa vadede sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131na yol a\u00e7mad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ayn\u0131 zamanda uzun vadeli etkileri oldu\u011funu da ortaya koydu.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nYeni \u00e7al\u0131\u015fma ise, hastaneye yat\u0131\u015ftan sonra semptomlar\u0131 devam edenlerin \u00e7o\u011funun, taburcu olduktan yakla\u015f\u0131k 12 ay sonra, yedi ay \u00f6ncesindeki durumlar\u0131na g\u00f6re \u00e7ok az iyile\u015fme ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\u0130ngiltere Ulusal\u00a0Sa\u011fl\u0131k\u00a0Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Enstit\u00fcs\u00fc taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen ara\u015ft\u0131rman\u0131n ba\u015fkanlar\u0131ndan Dr Rachel Evans, "Her \u00fc\u00e7 kat\u0131l\u0131mc\u0131dan sadece biri bir y\u0131lda tamamen iyile\u015fti\u011fini hissetti" dedi.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n2 B\u0130N\u0130 A\u015eKIN K\u0130\u015e\u0130 \u0130NCELEND\u0130\r\n \r\n\r\nBununla birlikte, \u00e7al\u0131\u015fmaya Covid-19 nedeniyle hastaneye kald\u0131r\u0131lan\u00a0 2 bin 320 yeti\u015fkin dahil edildi. Taburcu edildikten sonraki be\u015f ay ile bir y\u0131l aras\u0131nda,\u00a0 nefes darl\u0131\u011f\u0131, yorgunluk ve a\u011fr\u0131 gibi semptomlar\u0131n d\u00fczeyi\u00a0 \u00e7ok benzer kald\u0131. Organ i\u015flev bozukluklar\u0131, fiziksel i\u015flev,\u00a0 bili\u015fsel bozukluk ve "beyin sisi" gibi alanlarda \u00e7ok az iyile\u015fme g\u00f6r\u00fcld\u00fc veya hi\u00e7 geli\u015fme g\u00f6r\u00fclmedi.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nEvans, "Ne yaz\u0131k ki, hastalar\u0131n taburcu olduktan be\u015f ay sonraki durumu, bir y\u0131l sonra da de\u011fi\u015fmedi\u201d dedi.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHASTALAR 4 GRUBA AYRILDI\r\n \r\n\r\nDi\u011fer taraftan, bilim insanlar\u0131 kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 semptomlara g\u00f6re 4 gruba ay\u0131rd\u0131: \u00e7ok \u015fiddetli semptomlar, \u015fiddetli semptomlar, hafif semptomlar ve \u015fiddetli beyin sisi ve di\u011fer orta dereceli semptomlar\u0131 olanlar. \u201cHafif\u201d gruptakiler ortalama d\u00f6rt semptom bildirirken, \u00e7ok \u015fiddetli gruptakiler yakla\u015f\u0131k 20 semptom bildirdi.\r\n\r\nEvans, d\u00f6rt grubun tamam\u0131nda,\u00a0 be\u015f ay ile bir y\u0131l aras\u0131nda sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131ndan herhangi birinde \u00e7ok az de\u011fi\u015fiklik buldu\u011funu veya hi\u00e7 de\u011fi\u015fmedi\u011fini s\u00f6ylerken, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar taraf\u0131ndan doldurulan anketlerin sa\u011fl\u0131klar\u0131nda\u00a0 \u00f6nemli bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f oldu\u011funu ortaya koydu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKADINLAR\u00a0 VE OBEZLERDE \u015e\u0130DDETL\u0130 SEMPTOMLAR G\u00d6R\u00dcLD\u00dc\r\n \r\n\r\n\u00d6te yandan \u00e7al\u0131\u015fma, devam eden semptomlar\u0131n nedenini kan\u0131tlayam\u0131yor. Ancak, bilim insanlar\u0131 hastalarda zihinsel ve fiziksel bozukluklar\u0131 iyile\u015ftirmeye y\u00f6nelik yakla\u015f\u0131mlara olan ihtiyac\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar ayr\u0131ca, kad\u0131n olman\u0131n, obez olman\u0131n ve kandaki\u00a0 belirli inflamatuar protein seviyelerinin y\u00fcksek d\u00fczeyde olmas\u0131n\u0131n\u00a0 \u00e7ok \u015fiddetli semptomlarla ba\u011flant\u0131l\u0131 oldu\u011funu buldu. \u0130nflamatuar proteinlerin bir k\u0131sm\u0131n\u0131n \u015fiddetli beyin sisi olanlarda da y\u00fckseldi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nLeicester \u00dcniversitesi'nde solunum t\u0131bb\u0131 profes\u00f6r\u00fc ve \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ba\u015f ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 Chris Brightling, uzun Covid\u2019in ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k tepkisinin bir sonucu olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ve iyile\u015fmeye yard\u0131mc\u0131 olup olmad\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in anti-inflamatuar ila\u00e7lar\u0131n eklenmesinin test edilebilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nEvans, kilo y\u00f6netimi ve y\u00fcr\u00fcme mesafesinin iyile\u015ftirilmesinin olas\u0131 m\u00fcdahaleler olarak ke\u015ffedilecek di\u011fer alanlar oldu\u011funu s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEvans, "Ger\u00e7ekten iletmek istedi\u011fimiz kilit mesajlardan biri, hi\u00e7birimizin uzun s\u00fcredir Covid'in tek bir mekanizmas\u0131 ve tek bir tedavisi oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fimizdir. Hastalar\u0131n kendi \u00f6zel sorunlar\u0131n\u0131 tan\u0131mlamas\u0131na ve ard\u0131ndan y\u00f6netimi buna g\u00f6re hedeflemesine ihtiyac\u0131m\u0131z var\u201d de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\n