DünyaSağlık

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor

16 Aralık 2021
omicron





Hong Kong Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmada, Omicron varyantının Delta varyantına göre 70 kat daha hızlı yayıldığı açıklandı. Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğalabildiğine bakan bilim insanları, daha hızlı yayılmasına karşılık akciğerlerde 10 kat daha yavaş çoğaldığını tespit etti.



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16 Aralık 2021


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