Genel Orta Öğretim Dairesi: Yüz yüze eğitime devam!

Genel Orta Öğretim Dairesi okul yönetimlerine gönderdiği mesajda okullarda yüz yüze eğitime devam edileceğini açıkladı.

KTOEÖS yarından itibaren 13 Ocak’a kadar online eğitim kararı aldıklarını açıklaması üzerine Genel Orta Öğretim Dairesi “Yüz yüze eğitim devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Genel Orta Öğretim Dairesi okullara gönderdiği mesajda “Değerli arkadaşlar, yarın okullarımızda Yüz Yüze eğitim devam edecektir. Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararı olmadan okulların kapanması söz konusu değildir. İvedi olarak öğretmenlerimize ve öğrencilerimize duyurulması için gereğini önemle rica ederim.” ifadeleri kullanıldı.