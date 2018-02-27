Genel Kurul çalışmalarını tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı tamamlandı.

Meclis’in bir sonraki birleşimi 6 Mart Salı günü olacak. Bu birleşimde hem yasama hem denetim görevleri yerine getirilecek. Toplantı saat 10.00’da başlayacak.

Genel Kurul’da bugün 6 milletvekili güncel konuşma yaptı. Hükümet yetkilileri de güncel konuşmalara yanıt vererek, eleştirileri yanıtladı.

Tarım Sigortası Fonu’yla ilgili güncel konuşma yapan eski Tarım Bakan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, atıştı.

Çavuşoğlu, “Bizim verilemeyecek hesabımız yok, pirili kadar bir açık bulursan arkasına düş” diyerek Şahali’ye rest çekerken Şahali de “Hukuki değerlendirmeden sonra yargıya intikal ettirilmesi gereken bir konu varsa yargıya intikal ettirilecek” açıklamasında bulundu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da tartışmalar üzerine kürsüye çıkarak “Birbirimizi suçlamaya gerek yok. Tarım Sigortası’nda yaşanan nemalanma bir ihtiyacın karşılanması içindi” dedi.

Denktaş, 2018 Bütçesinden Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini gününde yapacaklarını, bir sonraki yıla aktarmayacaklarını söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: “ALGI OPERASYONU YAPILIYOR”

UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, tarım bakanlığı görevini devraldığında narenciye üreticilerinin ve hayvancıların eylemleriyle karşılaştığını ancak sorunları çözme konusunda hiçbir bahane üretmediğini söyledi.

Görevi kendisinden devralan Erkut Şahali’nin açıklamalarını da eleştiren Çavuşoğlu,“Bütün bakanlıklarda yapmaya çalıştığınız tek şey şaibe algısı yaratmak. Şikayet ettiğiniz algı operasyonlarını siz yapıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Genel Tarım Sigortası konusunda kendi dönemlerinde yapılanlara değinen ve rakamlarla ilgili detaylar veren Çavuşoğlu, “Paralar bize cari transferlerden aktarıldı. Bütçede bu paranın hibe olarak görülmemesini ve bütçenin onaylanmaması anlamak mümkün değil. Maliye Bakanlığını da anlamak mümkün değil. Bahse konu 18 milyonun geri dönüşü konusunda Maliye Bakanlığı hukuki değil siyasi bir duruş sergiliyor ancak şaibe yaratacak ifadeler kullanılması doğru değil. Tarım Sigortası’nın paraları yerinde tutulsa böyle bir paraya ihtiyaç duyulmayacaktı” dedi.

Yaptıkları tüm işlerde Maliye Bakanlığı’nın onayı olduğunu da ifade eden Çavuşoğlu, “Bu ülkede TÜK’e borç verecek bir tek kurum yoktur. Siz de Tarım Sigortası Fonu’na aktarılacak paranın geri dönmeyeceğini biliyordunuz. Bundan öncekilerin dönmeyeceğini bildiğiniz gibi. Tartıştığımız 18 milyon siyasi erk tarafından becerisizlikle TÜK’e aktarıldı . Bizim anlımız açıktır, yaptığımız ortadadır. O günkü tartışmalar da ortadadır. Tarım Sigortası’nın Maliye Bakanlığı’na borcu yoktur. Bu süreç hukuken de bitmiştir” dedi.

“Hukuki zemin olmadan kimse şaibe yaratamaz” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, Şahali’ye “Bu ödemeler hangi yasal zeminde oldu sen bilmezsen ortağına sor o anlatsın” diyerek seslendi.

ŞAHALİ: “HUKUKİ DEĞERLENDİRMEDEN SONRA YARGIYA İNTİKAL ETTİRİLMESİ GEREKEN BİR KONU VARSA YARGIYA İNTİKAL ETTİRİLECEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de kürsüye çıkarak Çavuşoğlu’na yanıt verdi.

Şahali, 2015-2016 tazminatlarının 2017’de ödendiğini kaydederek, “Genel Tarım Sigortası Fonu gelirlerinden 18 milyonu kaybetti. Bu para sigortanın kaynaklarında yok. Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2017 bütçesini yapamadınız. İşlemlerinizin sakatlığından bunu yapamadınız” dedi.

Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2016 bütçesiyle devam ettiğini ve bu nedenle sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Bakan Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun uygun olmayan işlemlerle 18 milyonluk kaynak kaybına uğratıldığını yineleyerek, “Bunu yasalar ve tüzükler çerçevesinde 25 Ocak 2017 tarihinde kamuoyunun bilgisine getirdim. Şimdi de bir bakan olarak bunu dile getiriyorum. Hukuki değerlendirmeden sonra yargıya intikal ettirilmesi gereken bir konu varsa bu yarıya intikal ettirilecek” dedi.

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu’nun yerinden sorusunu da yanıtlayan Şahali, “Kuraklık tazminatlarını ödemek asla suç olamaz. Suç olma ihtimali olan şey tazimatın elde ediliş biçimi. TÜK ile Genel Tarım Sigortası arasında yapılan sözleşme geçerlidir. Zaten hukuki açmaz olduğu düşünülse gerekli girişimler yapılırdı” dedi.

ÇAVUŞOĞLU YENİDEN SÖZ ALDI

Yeniden söz alan Çavuşoğlu, Şahali’ye, “Benden öncekini yok etme yıpratma gayreti içinde olmadım ama 63 milyon TL açıkla nasıl devir yaptın?” diye sordu.

Şahali’yi “art niyetli ve olaylara tersten bakmakla” suçlayan Çavuşoğlu, “Bu zihniyetteki bir insan üreticiye hizmet edemez. Bu ülkeye hizmet edemeyeceğinizle ilgili duygularım tavan yaptı. Bir pirili kadar açık görürsen arkasına düş” ifadelerini kullandı.

DENKTAŞ: “TARIM SİGORTASI’NDA YAŞANAN NEMALANMA BİR İHTİYACIN KARŞILANMASI İÇİNDİ”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da söz alarak Çavuşoğlu’nu yanıtladı.

Maliye Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’nın birbirleriyle sorun yaşayan iki bakanlık olduğunu ifade eden Denktaş, “Birbirimizi suçlamaya gerek yok. Tarım Sigortası’nda yaşanan nemalanma bir ihtiyacın karşılanması içindi” dedi.

Denktaş, “50 milyon bütçe dışı bir kaynak tespit edilip bize söylendi. 25 milyonu geldi. Diğer 25’inin geleceği söylendi ama gelmedi. Hibe olarak verme durumumuz yoktu. Bunu ‘borç olarak veriyoruz’ dedik. Gelecekti, gelmedi” şeklinde konuştu.

Tarım Sigorta Fonu’nun kaynağının olması gerekenden eksik olduğunu söyleyen Denktaş, “Ben bunu TÜK’ten keserek yapmak zorundayım. Yasal mıydı, olur muydu olmaz mıydı, buna siyasi irade karar verdi. Bir ihtiyacı karışlamak için yaptık. Üyeleri Maliye Bakanlığı’na çağırdım. İmzalamayacağım dediler. İmzalamadılar. Bundan kim zarar gördü, çiftçi zarar gördü” dedi.

Denktaş, “2018 Bütçesinden Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini gününde yapacağız, bir sonraki yıla aktarmayacağız” açıklamasında da bulundu.

TÖRE: “MECLİS HALKIN AYNASI…MİLLETVEKİLLERİ BUNUN SORUMLULUĞUYLA HAREKET ETMELİ”

Güncel konuşmalarla ilgili son konuşmayı Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP milletvekili Zorlu Töre yaptı.

Töre, bugün Azerilerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesinin yıldönümü olduğunu, her yıl “Hocalı Katliamını” Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmayla kınadığını anımsattı.

Atlılar, Muratağa, Sandallar, Taşkent köylerinde Kıbrıslı Türklere yapılanların da soykırım olduğunu belirten Töre, buradaki şehitleri anmak için devlet töreni düzenlenesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin savaş nedeniyle yaşadığı sıkıntıları aktaran Zorlu Töre, Kıbrıs’ta barış ortamının 1974 Barış Harekatı ile oluştuğunu kaydetti, “Etrafımızda neler olduğunu bilmemiz lazım” dedi.

Türkiye’nin Afrin operasyonunu “işgal”, KKTC’nin kurulmasını “ayağa sıkılan kurşun” olarak gören milletvekilleri olduğunu ifade eden Töre, Meclisin halkın aynası olduğunu belirterek, milletvekillerinin bunun sorumluluğuyla hareket etmesini istedi.

Töre, “Ben bugüne kadar kimseye hakaret etmedim, fiziksel saldırıda bulunmadım” diyerek milletvekili Doğuş Derya’nın kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Töre’nin konuşmasının ardından Genel Kurul çalışmalarını tamamladı.