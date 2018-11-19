Gençlik Örgütü Girne İlçe Kongresi gerçekleştirildi: Başkan Pembe Ardıç

Başkanlığa oybirliği ile Pembe Ardıç getirildi. Kalabalık gençlik kitlesinin katılımıyla gerçekleştirilen kongreye, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleri de katıldı. Divanın oluşturulmasının ardından EDON temsilcisi Panayiotis Efstathiou kongreyi selamlayarak yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar diledi.