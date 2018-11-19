Kıbrıs

Gençlik Örgütü Girne İlçe Kongresi gerçekleştirildi: Başkan Pembe Ardıç

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Girne İlçesi 20. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

Başkanlığa oybirliği ile Pembe Ardıç getirildi. Kalabalık gençlik kitlesinin katılımıyla gerçekleştirilen kongreye, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleri de katıldı. Divanın oluşturulmasının ardından EDON temsilcisi Panayiotis Efstathiou kongreyi selamlayarak yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar diledi.




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