Erhürman: Teknoloji geliştirme bölgeleri yasası önemli bir adım

Başbakan Tufan Erhürman, bugün Meclis Genel Kurulu’nda onaylanan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası”nı, yükseköğretimde kaliteyi artırmak, öncü sektörler olan turizm ve yükseköğretimin yanına bilişimi de eklemek ve ülke gençleri için yeni ve kaliteli istihdam alanları yaratmak hedefleri yönünde atılmış önemli bir ilk adım olarak değerlendirdi.

Başbakan Tufan Erhürman, yıllardır Meclis’in gündeminde bekleyip defalarca kadük olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın bugün Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildiğine işaret ederek, bu Yasa’nın hazırlanmasında geçmişte ve bugün katkısı olan herkese teşekkür etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde olan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın ve kısa bir süre sonra Meclis’e sunulması planlanan gelir ve kurumlar vergisi mevzuatında değişiklik yapacak düzenlemenin de yürürlüğe girmesiyle, bir yandan bilişim sektörünün ülkenin önde gelen ekonomik sektörlerinden biri haline gelmesi, diğer yandan da üniversitelerin yeni bir ivme kazanması ve üniversite mezunlarının istihdam olanaklarının artırılması açısından son derece önemli bir adım atılmış olacağını kaydetti.

“ÜNİVERSİTELERDE KALİTENİN ARTIRILMASI HÜKÜMETİN ÖNDE GELEN HEDEFLERİNDEN”

Şu anda 102 bin öğrencinin öğrenim görmekte olduğu üniversitelerde kalitenin artırılmasının Hükümetin önde gelen hedeflerinden olduğunu dile getiren Erhürman, “yine Hükümetimiz döneminde yürürlüğe giren üçüncü ülke öğrencileri için Kayıt Kabul Koşulları Tüzüğü ve bugün Meclis’ten geçen yasa, bu hedefe doğru atılmış önemli adımlardır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası, sözü edilen diğer iki yasayla birlikte kalitenin artırılması yanında üniversitelerimizin önünde yeni kapılar açacak, ülkemiz yıllardan beri sözü edilen ‘Bilişim Adası’ vizyonu açısından da önemli bir aşama kaydedecektir” dedi.

Bu gelişmenin aynı zamanda üniversiteleri iş dünyası ile de buluşturacağını, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının üretimle iç içe geçerken, nitelikli istihdam alanlarının sayısının da artacağını belirten Erhürman, iş gücüne katılım oranının % 52.1 olduğu ve iş gücüne katılmayanların % 29’unun eğitimine devam edenlerden oluştuğu, bu arada ülkemizde genç işsizliğinin de % 18.7 olarak tespit edildiğinin düşünülmesi halinde, bu yönde atılan adımın öneminin daha açık biçimde görüleceğini kaydetti.

Amaçlarının, 766 milyon dolar net gelirle ülke ekonomisinde çok önemli bir paya sahip olan yükseköğretimde kaliteyi artırmak, öncü sektörler olan turizm ve yükseköğretimin yanına bilişimi de eklemek ve ülke gençleri için yeni ve kaliteli istihdam alanları yaratmak olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bugün bu yönde önemli bir ilk adım atılmıştır. Hükümetimizin bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini bildirir, bu Yasa’nın hazırlanmasında geçmişte ve bugün katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi.