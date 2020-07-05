Gençlerden muhteşem elişi sergisi

BAZAAR Craft & Vintage grubu, geçtiğimiz akşam Genç girişimciler tarafından oluşturulan, geçtiğimiz akşam Lefkoşa Zahra Sokak’ta yoğun katılımla el işi sergisi ve satış organizasyonu gerçekleştirdi. Etkinlik için trafiğe kapatılan sokakta, üretici gençlerin ürünleri, alıcıları ile buluştu.

Çok sayıda meraklı ve alıcının ilgi gösterdiği sergide, geçmiş dönemlere ait yeniden üretilmiş kıyafetler, ahşap oyma ürünleri, takılar, muhtelif iplik ve makromeden yapılmış çanta ve aksesuarlar, takılar ve kağıt işçiliği çeşitli ürünler sergilendi.

Büyük ilgi gören sergide görüştüğümüz organizatörler, yılda dört defa tekrarlamayı planladıkları bu etkinlikte, üreten ama yalnız olduğu duygusuna kapılan çok sayıda genci, cesaretlendirmeyi ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi planladıklarını söylediler.