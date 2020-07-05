Kıbrıs

Gençlerden muhteşem elişi sergisi

5 Temmuz 2020
BAZAAR Craft & Vintage

Genç girişimciler tarafından oluşturulan BAZAAR Craft & Vintage grubu, geçtiğimiz akşam Lefkoşa Zahra Sokak’ta yoğun katılımla el işi sergisi ve satış organizasyonu gerçekleştirdi. Etkinlik için trafiğe kapatılan sokakta, üretici gençlerin ürünleri, alıcıları ile buluştu.
Çok sayıda meraklı ve alıcının ilgi gösterdiği sergide, geçmiş dönemlere ait yeniden üretilmiş kıyafetler, ahşap oyma ürünleri, takılar, muhtelif iplik ve makromeden yapılmış çanta ve aksesuarlar, takılar ve kağıt işçiliği çeşitli ürünler sergilendi.
BAZAAR Craft & Vintage
Büyük ilgi gören sergide görüştüğümüz organizatörler, yılda dört defa tekrarlamayı planladıkları bu etkinlikte, üreten ama yalnız olduğu duygusuna kapılan çok sayıda genci, cesaretlendirmeyi ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi planladıklarını söylediler.
bazaar craft and vintage


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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