Kıbrıs

Gençlerden, GİGEM’in iskemlecilik kursuna yoğun talep

18 Kasım 2019

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) bünyesinde açılan iskemlecilik kursu geçtiğimiz Cumartesi günü başladı.

Açılacağı haberinin verildiği gün 12 saat içinde tüm kontenjanını dolduran kurs, iskemle ustası Abdullah Çerkez tarafından Girne’deki merkezde verilmeye başlandı. Haftada bir kez, üç saatlik dersler olarak tasarlanan eğitim sürecimiz toplam 36 saat olup üç ay sürecektir. Eğitim programı sonunda katılımlıcılarımız iskemlecilik mesleğinin tüm inceliklerini öğrenecektir.

Yaklaşık üç yıldır, SOS Çocukköyü’nün bünyesinde, AB ve Çalışma Bakanlığı finansmanıyla faaliyet gösteren merkez Genç İstihdamı Güçlendirme projesi kapsamında gençlerin beceri ve kapasitelerini geliştirmeye devam ediyor. Kariyer desteği de sunan GİGEM, gençlerin iş bulma süreçlerinde birebir destek verip CV’den, mülakat taktiklerine, iş görüşmesi ayarlanmasına, işe başlama sürecinde her türlü desteği sunmaktadır. Bilgisayar destekli kurslar, dil kursları ve mesleki eğitimler sunan gençlik merkezi bunların yanısıra sosyal kültürel faaliyetlerle de gençlere ulaşmayı hedeflemektedir.

Bünyesinde bilgisayar labaratuvarı, zengin bir kütüphane, çoklu kullanım amaçlı stüdyo ve ortak çalışma alanlarının bulunduğu merkezin kapıları tüm gençlere açıktır. Bilgi almak isteyenler 0392 8150768‘den merkeze ulaşabilir, veya 20 Temmuz Stadyumu, 3rd Generation cafe yanındaki merkez binasına da gelebilirler.



Etiketler

İlgili Makaleler

ELAM

Bayrak tepkileri Rum basınında

18 Kasım 2019
Ambulance

Larnaka’daki trafik çarpışmasında hamile kadın hayatını kaybetti

18 Kasım 2019
Altınova su

Türkiye’den gelen su Altınova’ya ulaştı

18 Kasım 2019

Baf’ın eski Kıbrıs Türk köyünde yangın

18 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı