Gençler Serbest güreş müsabakaları yapılacak

Güreş Federasyonu’nun 2022 Yılı Faaliyet programında yer alan ve 5 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek Raif Denktaş Gençler Serbest Güreş Müsabakası Rıfat Şener Güreş salonunda Lefkoşa’da yapılacak.

Tartı saat:13:00-13:30 saatleri arasında gerçekleşecek. Müsabakalar ise 14:00’da başlayacaktır. Listeler en geç 12:45’te baş hakeme teslim edilecek.

Gençler Kategorisi: 2003 – 2006 doğumlu sporcular ve

Gençler Serbest Kategorisi: 57 Kg., 61 Kg., 65 Kg.,70 Kg., 74 Kg., 79 Kg., 86 Kg.,

92 Kg., 97Kg., 97-125 Kg’dır.