Gençler mutlu olacağınız mesleği seçin.

Genç arkadaşların gelecekteki iş yaşantılarında uzun süre uğraş verecekleri ‘meslek’leri tercih yapacakları döneme gelindi. Meslek tercihi çok önemli; çünkü yaşamlarının büyük bölümünde, şimdiki tercihleri onların ya mutlu ya da mutsuz olacaklarını belirleyecek.

Günümüz dünyasında meslek çok uzun sürede elde edilir. Okulöncesinden üniversitenin sonun kadar yıllarca okullarda verilen emeğin karşılığıdır. Meslekler uzun zaman harcanan örgün eğitimden sonra diploma veya sertifika ile elde edildiği için artık ‘profesyonel meslek’ olarak tanımlanmaktadır.

Gelişmiş toplumlarda meslekler yasalar ile korunmaktadır. Özellikle mesleğe giriş koşulları nettir. Kimse giriş koşullarını delip ilgili mesleğe giremez. İnsan föktörü ortadan kaldırılmıştır. En önmli kriter giriş koşullarını karşılamaktır. Yani ilgili mesleğin gerektirdiği diploma ve/veya sertifikaya sahip olmak zorunludur. Buralardaki gibi yasayı delecek üstelik ilgili alandan diploma ve/veya sertifikası olmayanların mesleğe girmesi mümkün değildir. Buralarda bazı mesleklerde durum tam ters. En önemli örneklerden bir tanesi ‘gezeteci’ mesleğidir. Hemen hemen hangi alandan olursa olsun bireyler gazeteci olabiliyor. Değişik sanat dalları da benzer şekilde nasibini alıyor; örneğin herkes müzisyen olabiliyor!

Gençler tercihlerini hangi kriterlere göre yapmalıdır? Kanımca en önemli kiter ‘mutluluk’ olmalı. Kendileri ilerde emekliliğe kadar her gün uğraş verecekleri ortalama 30 yıl kadar çalışacakları bir uğraştır aynı zamanda. Mutlu olmadan bir gün bile yapmayacakları/yapamayacakları meslekleri seçmemeleri gerekir. Ne kadar çok para kazanacakları değil, ne kadar mutlu olcakları meslekleri seçmeliler.

Sayın Prof. Dr. Selçuk Şirin hocanın da belirttiği gibi ‘meslekler artık 3 yıl gibi kısa bir zaman sürdürülebilir’. Günümüz dünyasında insanlar mesleklerini değitirebilirler. Bireyler ilk yaptıkları mesleği daha sonra değiştiriyorlar.

KKTC olgusundaki gençler, bazı kriterleri çok iyi tartarak meslek tercihi yapmalıdırlar. Birinci ilke tabii ki ‘mutluluk’tur. Buna ek olarak gençler ilerde nerede yaşam kurmayı planladıklarını da hesaba katarak, meslek tercihi yapmalılar. Eğer yurt dışında bir yaşamı düşünüyorlarsa gelecekteki Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0 (şimdilik) toplumlarının aradığı meslekleri tercih etmeliler. Geleceğin toplumları olan Endüstri 4.0 ve 50 toplumunun yükselen mesleklerini arayıp bulmalılar. O tür meslekler arasından, hangisinde mutlu olacaklarını belirlemelidirler.

Dünya Ekonomik Forumu ‘Geleceğin Meslekleri 2018 Raporu’nda gelecekteki mesleklerden ilk 5 tanesini şu şekilde açıkladı*. Data Analistleri ve Data Bilim Uzmanları, Yapay Zeka ve Öğrenme Makineleri Uzmanları, Üst Düzey Yöneti ve Operasyonel Yönetici, Yazılım ve Uygulama Geliştirici ve Analizstleri ile Satış ve Pazarlama Uzmanları.

Bu sınıflamaya ek olark Forbes de gelecek 10 yılda parlayacak olan meslekleri aktardı**. Kayıt Hemşiresi, Perakente Satış Elemanı, Evde Sağlık Yardımcıları, Kişisel Bakım Yardımcıları, Ofis Çalışanları, Yemek Hazırlayıcıları ve Servis Çalışanları, Müşteri Servisi Temsilcileri, Ağır Vasıta Şoförü ve İşçi ve Nakliyeci, Öğretmenlik. Üstelik Forbes’un aktardığı mesleklerin bazıları yüksek öğrenimi gerektirmeyen lise ve dengi okullardan alınacak diploma veya sertifikalar ile ualşılacak meslekler.

Genç arkadaşlar nerede bir yaşam kuracaklarını belirleyip, geleceğin mesleklerini araştırarak, en mutlu olcakları meslekleri tercih etmelerini salık veririz. Mesleklerin ömrünün 3 yıl olduğu bir çağda yaşamlarınızı sürdüreceğinizi de dikkate alın gençler. Mesleğinizi değiştirme olasılığını da bir kenara yazın.

Hayat çok kısa bir zaman dilimi; mutlu olmanın yollarını arayınız. Mesleği de bu amaçla seçin. Boşverin para kazanmayı; herkes bir şekilde bir meslek seçerek yaşamını sürdürür. Mutluluğu arayın; gerisi boş hayaller. Hepinize seçeceğiniz meslekte başarılar dilerim.

*https://www.studyinternational.com/news/the-top-5-jobs-of-the-future/

**https://www.forbes.com/pictures/efkk45fmhd/10-postsecondary-teachers/#19c0339b6eb7