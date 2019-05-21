Kıbrıs

Gençler engel tanımıyor

21 Mayıs 2019

LTB Engelsiz Dans Okulu, özel gereksinimli bireylere yönelik halk dansları çalışmalarına başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engelsiz Dans Okulu, özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalarına halk danslarını da ekledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB Engelsiz Halk Dansları grubu çalışmaları her çarşamba günü 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Özel gereksinimli bireylerin ilgi gösterdiği çalışmalar Bandabuliya Sahne’de Ayşe Kişmir ve Umut Öksüz’ün eğitmenliğinde yapılıyor.

Tüm özel gereksinimli bireylere açık olan halk dansları çalışmalarına katılmak isteyenler LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi’ni (60 85 287) arayabilir.

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