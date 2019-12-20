Kıbrıs

“Genç Nesillere Devir ve Kurumsallaşma Projesi”tanıtım kokteyli gerçekleştirildi

20 Aralık 2019

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan “Genç Nesillere Devir Ve Kurumsallaşma Projesi” tanıtım kokteyli düzenlendi.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü’nün verdiği bilgiye göre, ülkede ve dünyada ülke ekonomisinin gelişmede yer almasına katkıda bulunacak çalışmanın Yunus Emre Enstitüsünde  yer alan tanıtım kokteylineiş ve eğitim dünyasından kişiler katıldı.



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