Gemikonağı’nda korkutan kaza

Gürsel KARAGÖZLÜ



Gemikonağı’nda dün akşam saatlerde meydana gelen kazada, iki kişi hafif yaralandı..

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza Gemikonağı’nda Ecevit Caddesinde dün saat 22.30 sıralarında Gemikonağında sakin Gıyasettin Bülbül (E-33) yönetimindeki GF 909 plakalı araç ile taksi durak yerinin park yerinden anayola çıktığı anda aracının motorunun yol içerisinde durmasıyla bu esnada, Yedidalga – Gemikonağı istikametine doğru seyretmekte olan Lefke’de sakin Kübra Purtaş (K-24) yönetimindeki DV 654 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. Çarpışa sonucu araç sürücüleri Gıyasettin Bülbül ve Kübra Purtaş hafif olarak yaralandı.