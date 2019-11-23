Gemikonağı’nda çarpışma sonucu iki kişi yaralandı

Gemikonağı’nda meydana gelen çarpışmada iki kişi yaralandı. Gemikonağı’nda GD 544 plakalı salon arabayı kullanan 23 yaşındaki Ozan Umurtağ, 20 yaşındaki Can Karakuş’un kullandığı EE 044 plakalı arabaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araba, yolun karşısında bulunan otobüs durağına girdi. Çarpma sonucunda iki arabanın da sürücüsü yaranarak Cengiz Topel Hastanesine götürüldü.
EE 044 plakalı araç sürücüsü hafif yaralandığından taburcu olurken GD 544 plakalı araç sürücüsü boyun ve başından yaralandığından müşahede altına alındı.