Gemikonağı’nda araç yayaya çarptı

17.07.2022 tarihinde, saat 19:20 sıralarında, Gemikonağı’nda, Halil Ağa Sokak üzerinde, İsmail ÖZTÜRK(E-22) yönetimindeki FV 474 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun sol tarafında yaya olarak yürümekte olan Özlem TOPDEMİR(K-28)’e çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Özlem TOPDEMİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü İsmail ÖZTÜRK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.