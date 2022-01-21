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Gemikonağı-Güzelyurt yolunda ölümlü trafik kazası

22 Ocak 2022
Muhammet Ünsal YILMAZ










Polis  Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 21.01.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gemikonağı – Güzelyurt Anayolu üzerinde, Muhammet Ünsal YILMAZ (E-21, Akdeniz KomandonTaburunda görevli Astsubay çavuş), 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy sahilinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan  Umair Ahmad’ın kullandığı NZ 672 plakalı motosiklet ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu motosiklet surucusu Ahmad olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.




 





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22 Ocak 2022


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