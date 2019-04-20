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Gemikonağı – Güzelyurt Anayolu’nda bir araç takla attı

20 Nisan 2019
20.4.2019 tarihinde, saat 15:15 sıralarında, Gemikonağı – Güzelyurt Anayolu üzerinde, İbrahim Özyüksel (E-43), yönetimindeki LN 226 plakalı araç ile Gemikonağı istikametinden Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy yakınlarında sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solundan bankete düşüp ardından kontrolsüzce sağ şeride geçip yolun sağından çıkarak telefon direğine çarpıp takla atmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü İbrahim Özyüksel kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan İlk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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