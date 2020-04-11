Gemi seferleri de 27 Nisan’a kadar durduruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, tüm kara ve hava giriş kapılarının, KKTC vatandaşları ve KKTC vatandaşlarının vatandaş olmasada eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine 30 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılması kararına ek, gemi seferleri için karar alındı.

Elzem hizmetler dışında, yolcu taşımacılığı yasaklandı

Kararda, “11 Nisan 2020 saat: 20:00’den, 27 Nisan 2020 saat: 00:00’a kadar, ülkemize sefer yapan gemilerin, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği elzem hizmetler haricinde yolcu taşımasının yasaklanması ve bu süreç içerisinde ülkemize gelen gemilerin E.T(K-I)445-2020 tarih 15 Mart 2020 tarihli Bakanlar Kurulunun almış

olduğu tedbir ka arının ncı maddesinde belirtilen koşullara bağlı olarak tır ve yük

taşımaya devam etmesi” kararı alındığı belirtildi.