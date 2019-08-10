Gelibolu’da orman yangını; yerleşim yerleşim yerleri tehdit altında!

Çanakkale Belediye Başkanı: Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayılırken, alevler şehir merkezinden görülebilir büyüklüğe ulaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çok sayıda arazöz sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangın alanına intikal eden ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi.

Çanakkale Belediye Başkanı: Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

NTV canlı yayınına bağlanan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bütün ilçelerin yangın söndürme ekiplerinin yangın bölgesine ulaştığını ve çalışmaların devam ettiğini aktardı. Yangın çıkan alanın yoğun çamlık bir bölge olduğunu söyleyen Gökhan, hava koşullarının da etkisiyle yangına müdahale etmekte zorluk yaşandığını aktardı. Gece olması nedeniyle helikopterlerin çalışamadığını belirten Gökhan, yangının devam ettiği alanın büyüklüğünün henüz kestirilemediği aktardı.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini belirten Gökhan, vatandaşların Behramlı Köyü’ne yangının 500 metre mesafeye kadar yaklaştığını ihbar ettiğini aktardı.