Geleneksel Polis Salon Futbol Turnuvası bugün başladı

Polis Örgütü’nün Kuruluşunun 58’inci Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ancak yaşanan olumsuzluklar nedeniyle iki kez ertelenen 14. Polis Salon Futbol Turnuvası bugün Atatürk Spor Salonunda başladı. 13 takımın yer aldığı turnuvada bugün ve yarın grup maçları, Perşembe ise yarı final ve final maçları yapılacaktır. Bugün gerçekleşen açılış seramonisinin ardından, Lefkoşa Polis Müdürlüğü-A takımı ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü takımları arasında oynanan turnuvanın açılış maçı, PGM 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu’nun başlama vuruşu ile başladı.