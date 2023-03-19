Geçmiş olsun Hasan Akkuyu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Geçmiş olsun Hasan Akkuyu

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Geçmiş olsun Hasan Akkuyu

Süper Lig 21. haftasında Gönyeli ile CB Gençlik Gücü arasında oynanan karşılaşmada talihsiz bir olay yaşandı. CB Gençlik Gücü’nün başarılı futbolcusu Hasan Akkuyu maçın 30. dakikasında bir hava topu mücadelesinde aldığı darbe sonucu yerde kaldı ve  maça devam edemedi. Ciddi bir darbe alan Hasan Akkuyu’nun burun kemiğinde kırık olduğu öğrenildi. Akkuyu’ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz.

(Haber ve foto: Necati Özsoy)  

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