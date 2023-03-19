Geçmiş olsun Hasan Akkuyu

Süper Lig 21. haftasında Gönyeli ile CB Gençlik Gücü arasında oynanan karşılaşmada talihsiz bir olay yaşandı. CB Gençlik Gücü’nün başarılı futbolcusu Hasan Akkuyu maçın 30. dakikasında bir hava topu mücadelesinde aldığı darbe sonucu yerde kaldı ve maça devam edemedi. Ciddi bir darbe alan Hasan Akkuyu’nun burun kemiğinde kırık olduğu öğrenildi. Akkuyu’ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz.

(Haber ve foto: Necati Özsoy)