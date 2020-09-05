Geçitkale’de 45,8 derece Athienou’da 46,2 derece

80 yılın en sıcak Eylül ayı dün yaşandı. 1941-2020 yıllarını kapsayan dönemde ölçülen en yüksek sıcaklık dün Geçitkale’de 45,8 olarak kaydedildi.

KKTC Meteoroloji Dairesi dün ölçülen en yüksek sıcaklıkları açıkladı:

Geçitkale: 45,8

Ercan: 45,7

Mehmetçik: 45,0

Lefkoşa: 44,3

Güney’de de rekor: 46,2

Rum Meteoroloji Servisi’ne göre, Athienou’da bugün öğleden kısa bir süre sonra sıcaklık 46.2 derece olarak ölçüldü.

Athienou’da bugün ölçülen sıcaklık ile Kıbrıs en yüksek sıcaklık rekoru kırılmış oldu.

Kıbrıs’ta şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık 45.6 dereceydi.

Diğer bölgelerde ölçülen sıcaklıklar şöyle:

Athalassa 45.3

Kalavasos 44

Kornos 44

Astromeritis 41