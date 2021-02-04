Geçitkale Belediyesi’nden güneyde çalışanlara gıda yardımı

Geçitkale Belediyesi, Geçitkale ve çevresinde yaşayıp, Güney Kıbrıs’ta çalışan ve 50 güne yakın bir süredir işlerine gidemeyen vatandaşlara yönelik gıda yardımı yapma kararı aldı.

Geçitkale Belediyesi, Geçitkale ve çevresinde yaşayıp, Güney Kıbrıs’ta çalışan ancak geçiş kapılarının işçilere de kapalı olması nedeniyle 50 güne yakın bir süredir işlerine gidemeyen vatandaşlara yönelik gıda yardımı yapma kararı aldı.

Belediye Başkanı Hasan Öztaş, 50 güne yakın bir süredir Güney’de çalışan işçilerin çalışmadığını ve evlerine yiyecek götüremez noktada olduklarını belirterek, 5 Şubat Cuma günü itibariyle gıda yardımı başlatacaklarını duyurdu.

Öztaş, “Bu amaçla, gıda yardımı paketlerimize katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın, Belediyemizin Halkla İlişkiler Birimine başvurmaları rica olunur” çağrısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Geçitkale ve Bağlı Köylerde yaşayan vatandaşlarımız, Bölgemizde Kıbrıs Rum Kesiminde çalışarak geçimini sağlayan vatandaşlarımız için, gıda yardımı yapma durumu hasıl olmuştur. Bilindiği üzere bu vatandaşlarımız 50 güne yakın bir süredir, çalışamamakta ve evlerine yiyecek götürememe noktasındadırlar. Bu amaçla, bu ailelerimize 5 Şubat Cuma gün itibariyle, gıda yardımı yapılacaktır. Bu amaçla, gıda yardımı paketlerimize katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın, Belediyemizin Halkla İlişkiler Birimine başvurmaları rica olunur. Değerli katkılarınızdan dolayı, sevgili vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç bilir, sağlıklı günler dilerim.”