Geçiş noktaları konulu belgesel filmin ilk gösterimi 22 Nisan’da yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSinema

Geçiş noktaları konulu belgesel filmin ilk gösterimi 22 Nisan’da yapılacak

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Geçiş noktaları konulu belgesel film

Geçiş noktalarını konu alan belgesel film “Overcoming”in ilk gösterimi, geçiş noktalarının açılışının yirminci yıl dönümü vesilesiyle, 22 Nisan’da ara bölgede yapılacak.

 


Belgesel, “militarizme ve toplumsal cinsiyet normlarına meydan okuyan” Kıbrıslı kadın, LGBTIQ ve cis-erkeklerin hikayesini anlatıyor.

 

Çalışma kuzey ile güney arasındaki kontrol noktalarının açılıp kapanmasının Kıbrıslıların yaşamlarını nasıl etkilediği, “birleşik bir gelecek için ortaya konan çabalarla ilgili röportajlar” içeriyor. Film Besire Paralik ve Firuzan Nalbantoğlu tarafından hazırlandı.

 

İlk gösterim 22 Nisan’da Lefkoşa ara bölgede bulunan Goethe Enstitüsü’nde yapılacak. Gösterim saat 19:00’da başlayacak, gösterim öncesi resepsiyon verilecek.

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Tags:Geçiş noktaları konulu belgesel filmOvercoming
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