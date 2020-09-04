Gece bekçisi ölü bulundu

Karaoğlanoğlu Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede gece bekçisi olarak çalışan Ali Ortakçı ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

04.09.2020 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede gece bekçisi olarak çalışan Ali ORTAKÇI (E-56) ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmamıştır. Ali ORTAKÇI’nın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.