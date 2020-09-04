KıbrısSürmanşet

Gece bekçisi ölü bulundu

4 Eylül 2020
ani ölüm

Karaoğlanoğlu Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede gece bekçisi olarak çalışan Ali Ortakçı ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

04.09.2020 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede gece bekçisi olarak çalışan Ali ORTAKÇI (E-56) ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin vücudunda yapılan dış muayenede darp cebir izine rastlanmamıştır.  Ali ORTAKÇI’nın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.


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