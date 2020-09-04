Türkiye

72 saatte 5 düğüne gitti, şimdi hastanede yatıyor

4 Eylül 2020
72 saatte 5 düğün gezdi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri denetimi sırasında esnafın, düğünlerin kısıtlanmasından dolayı yakınması üzerine, “80 yaşındaki teyze şu an hala hastanede yatıyor. Görüşme sırasında ’72 saat nereye gittin?’ diye soruluyor. 5 düğüne gittiğini anlatıyor” dedi.


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