Gazze ve İsrail’de anneler: Geceleri uyuyamıyoruz

Hafta başından bu yana İsrail uçaklarının Gazze’ye yönelik bombardımanında 17’si çocuk en az 119 kişi yaşamını yitirirken, İsrail’e düşen Filistin roketleri de 8 kişinin ölümüne neden oldu.

BBC çocukları ve kendi yaşamlarından endişe eden Filistinli ve İsrailli Yahudi iki anne ile konuştu.

‘Korkuyu gizlemek kolay değil’

Yüzlerce İsrail füzesi Çarşamba gecesi Gazze’yi vururken Najwa Şeyh Ahmed ve ailesi bir apartmanın birince katındaki evlerinin en güvenli olacağını düşündükleri orta noktasında birbirine sokulmuş bekliyorlardı.

Najwa, “Bir sonraki bombanın evin üzerine düşebileceğini düşünmek dehşet verici” diyor ve ekliyor:

“Her an eviniz ya da mahalleniz hedef olabilir. En güvenli olduğunuz yer, eviniz bir anda çocuklarınızla beraber, bütün hatıralarınızla beraber mezarınız olabilir.”

Najwa, eşi ve yaşları 11 ile 22 arasındaki 5 çocuğuyla birlikte, Gazze Şeridi’nin merkezindeki bir mülteci kampının yanında bir evde yaşıyor.

Gazze Şeridi, dünyada nüfusun en yoğun olduğu bölge. Abluka altındaki küçük bir alanda 1,8 milyon kişi yaşıyor ve İsraillilerin Hamas liderlerine yönelik olduğunu söylediği saldırılarda ölenler arasında en az 17’si çocuk çok sayıda sivil var.

İsrail ise ölenler arasında “onlarca” Hamas militan ve lideri olduğunu, bazı Filistinlilerin fırlatılmak istenen füzelerin erken patlaması sonucu olduğunu söylüyor.

Najwa Şeyh Ahmed’in korkusu, İsrail’in muhtemel bir kara harekatından söz edilmesiyle daha da artmış.

“Bir anne olarak dehşet verici, duygularımı, insanlığımı sarsıyor” diyor.

Najwa çocuklara çevrelerini saran tehdidi nasıl ve ne ölçüde anlatacağını bilemiyor:

“Onlara bir şey anlatmıyorum artık. Fakat korkuyu saklamak çok zor çünkü bulunduğunuz yerin güvenli olup olmadığını bilmiyorsunuz.”

Buna karşılık, bir şey anlatmasa da çocuklardan bazı şeyleri gizleyemeyeceğini de iyi biliyor.

“Bakmayın desem de her türlü haberi izliyorlar. Instagram, sosyal medya bu haberlerle dolu. Hep yıkım” diyor.

Najwa ayrıca bu döngüler halinde yaşanan şiddetin çocuklarının psikolojik dengelerini bozmasından, kalıcı izler bırakmasından da korkuyor.

En küçük oğlu Muhammed 12 yaşına geliyor ve şimdiden 2008, 2009 ve 2014’te Gazze’yi hedef alan ve binlerce sivilini yaşamına mal olan saldırıları yaşamış.

“Büyüdüğü zaman çocuklarına neler anlatacak, anlatmak isteyecek, hayal bile edemiyorum” diyor.

Hava saldırıları aralıksız devam ederken Najwa bunun kendisi üzerindeki etkisini de gözlemleyebiliyor: