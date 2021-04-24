Gaziveren’de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Gaziveren’de 23 Nisan coşkusu köy içine ve evlere taşındı. Lefke’de ise törenle kutlandı

Haber: Gürsel KARAGÖZLÜ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da geçen yıl olduğu gibi evlerde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Gaziveren anaokulu öğretmenleri, araçlarını süsleyerek köy içerisinde sokakları gezerek Öğrenci, veli ve köylüler ile birlikte 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadılar.

23 Nisan’ı okullarında kutlayamayan minikler, Öğretmenlerinin kendileri için düzenledikleri bu etkinlikten dolayı çok mutlu oldular. Öğrenciler, veliler ve köylüler öğretmenlerinin araç konvoyuna ellerindeki bayrakları sallayarak ve alkışlarla karşılık verdiler.

Lefke Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da başlayan tören, çelenklerin protokol sırasına göre anıta konulması ile başladı. Ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile bayraklar göndere çekildikten sonra tören sona erdi.

Törene, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından komutanlar ve askerler, Güzelyurt Polis müdürlüğü yardımcısı ile Polisler, Lefke İstiklal İlkokulu Müdürü ve siyasi parti temsilcileri katıldı.