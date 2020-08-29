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Gaziveren liderlik koltuğunu bırakmadı

29 Ağustos 2020
Gaziveren Spor kulübü, Gayretköy Spor kulübü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM, futbol, spor

Gaziveren Spor kulübü takımı en yakın takipçisi olan ikinci sıradaki Mevlevi Spor kulübünü 3-1 yenerek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Gürsel KARAGÖZLÜ 

Denizli Bilal İyigün stadında, Şakir Azizoğlunun yönettiği, yardımcılıklarını Mehmet Ekşici ve Cenk Aras Özfuttu’nun yaptığı karşılaşmada, GaziverenSpor Kulübü takımının golleri 37 ve 39 Dakikalarda Mehmet Sergeyve 90 Dakikada Ercan Oyal kaydetti. Mevlevi Spor kulübü takımını 3-1 mağlup etti. Mevelevi Spor Kulübünün golünü 15 Dakikada Tolga Canova’a kaydetti.

Gaziveren Spor kulübü, Gayretköy Spor kulübü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM, futbol, spor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi 7. Grupta mücadele eden Lider Gaziveren Spor Kulübü ile en yakın takipçisi Mevlevi Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilk golü 15 dakikada konuk Mevlevi takımı futbolcusu Tolga Canova’dan geldi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Lider Gaziveren 37 ve 39 dakikalarda Mehmet Sergey ve 90 dakikada Ercan Oyal’ın golleri ile karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

Gaziveren Spor kulübü, Gayretköy Spor kulübü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM, futbol, spor

Gaziveren Spor kulübü takımı aldığı bu galibiyetle en yakın takipçisi olan ikinci sıradaki Gayretköy Spor kulübü takımına 5 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturmaya devam etti.

Gaziveren Spor kulübü, Gayretköy Spor kulübü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM, futbol, sporGaziveren Spor kulübü, Gayretköy Spor kulübü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM, futbol, sporGaziveren Spor kulübü, Gayretköy Spor kulübü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM, futbol, spor


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