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Gazimağusa’da trafik denetimi

26 Haziran 2022
gazimağusa trafik denetim






Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 25.26.06.2022  tarihinde Gazimağusa  Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen  trafik denetimleri sonucu, Trafik ekipleri tarafindan yaklaşık 256 araç kontrol edilmis olup alkollü araç kullanıldığı tespit edilen 4 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 40 araç sürücüsü ise çeşitli suçlardan dolayı rapor edilmiştir.








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26 Haziran 2022






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