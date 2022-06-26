Gazimağusa’da trafik denetimi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 25.26.06.2022 tarihinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, Trafik ekipleri tarafindan yaklaşık 256 araç kontrol edilmis olup alkollü araç kullanıldığı tespit edilen 4 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 40 araç sürücüsü ise çeşitli suçlardan dolayı rapor edilmiştir.
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