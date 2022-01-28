Gazimağusa’da korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 28.01.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da Sakarya Mahallesinde, Lemar AVM park alanı içerisinde, Mustafa Ersoy ÖZBİLEN (E-71), yönetimindeki MF 130 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Beko Beyaz Eşya Mağazasının vitrin camına aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileri doğru savrulan araç mağaza içerisindeki muhtelif beyaz eşyalara çarpması sonucu iş yerinde hasar meydana gelmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.