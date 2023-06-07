Gazimağusa’da kanalizasyon çalışması takvimi açıklandı

Gazimağusa Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından yapılmakta olan Gazimağusa kanalizasyon şebekesi iyileştirme çalışmalarında, tamamlanan sokaklar ile yapımına yeni başlanacak sokakların çalışma takvimini açıkladı.

Buna göre, hat döşemesi ve sıkıştırma işlemi yapılan Mustafa Kemal Bulvarı’nda asfaltlama çalışması tamamlandı.

Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Hurmalı çember ile Ali Mahir Parkı arasındaki güzergâhta kazılan yerlerin hem dolgu hem de sıkıştırma işlemi test edildikten sonra asfaltlama işlemine geçildi.

AB tarafından yapılan ve kontrol edilen çalışmaların takibini sürekli yapan Gazimağusa Belediyesi Kanalizasyon Birimi, hat döşemesi yapılan yerlerin testinin mutlaka yapılması ve yeterli sıkıştırma yapılması konusunda ısrarcı oluyor.

Mustafa Kemal Bulvarı’nın Gazimağusa Terminali ile Sema Otel (European Otel) arasında kalan kısmının asfalt dökümünün gelecek hafta yapılması planlanıyor.

Ayhan Niyazi Sokak’ın da asfaltlanmasına birkaç gün içinde başlanıyor.

Konsorsiyum tarafından Haziran 2022’de başlayan çalışmaların kasım ayında tamamlanması öngörülüyor.

Yeni başlanacak sokaklar için ise çalışma takvimi şu şekilde:

Sokak İsmi Başlama Bitiş Çalışma Türü Barbaçolli 8.06.2023 27.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı Esmerim 5.06.2023 16.06.2023 Tam Kapalı – Boru döşeme ve yol kazısı Hostes 6.06.2023 16.06.2023 Tam Kapalı – Boru döşeme ve yol kazısı Kardeşlik 7.06.2023 16.06.2023 Tam Kapalı – Boru döşeme ve yol kazısı Klinik 29.05.2023 12.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Serbest Liman Yolu 6.06.2023 8.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Eşref Bitlis 6.06.2023 8.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Silahlı Kuvvetler 7.06.2023 14.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Erdoğan Acar 2.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Girne 5.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Hüseyin Akil Hoca 2.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Doktorlar 6.06.2023 9.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Bayrak 6.06.2023 9.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Gençlik 7.06.2023 18.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Tren Yolu 5.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Hasan Bilgen 7.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Ahmet İbrahim 8.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Talat Cafer 5.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı – Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Gazi M. Kemal 29.05.2023 13.06.2023 Kısıtlı – Asfalt işleri Ayhan Niyazi 30.05.2023 13.06.2023 Kısıtlı – Asfalt işleri