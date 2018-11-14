Gazimağusa’da bir kişi ölü bulundu

Polis Bas\u0131n Subayl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Ertan Fuatgil (E-42), saat 12:45 s\u0131ralar\u0131nda Yeni Belediye Evlerindeki ikametgah\u0131nda \u00f6l\u00fc bulundu\r\nOlayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor.\r\n\u0130lginizi \u00e7ekebilir:\u00a0FIFA 19\u2019da S\u00fcper Lig\u2019deki futbolcular\u0131n y\u00fczleri\r\n\u0130lginizi \u00e7ekebilir:\u00a0Uzayl\u0131lar bizimle ba\u011flant\u0131 kurmaya m\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor?\r\n\u0130lginizi \u00e7ekebilir:\u00a0\u0130\u015fte \u201cMars evleri\u201d (Astronotlara ev sahipli\u011fi yapacak)