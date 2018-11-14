Kıbrıs

Gazimağusa’da bir kişi ölü bulundu

polis

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ertan Fuatgil (E-42), saat 12:45 sıralarında Yeni Belediye Evlerindeki ikametgahında ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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